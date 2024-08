Frísia envia primeiro lote de machos da raça holandesa para abate

São Paulo, 20 - A Frísia, cooperativa focada em lácteos em Carambeí (PR), embarcou ontem sua primeira carga de bois de corte. Segundo nota da cooperativa, os 60 bovinos foram abatidos em um frigorífico em Cruzeiro do Oeste (PR) e são resultado do projeto de engorda de machos da raça holandesa, um pedido dos próprios cooperados. Conforme a responsável técnica da Unidade de Engorda de Bovinos (UEB) Frísia, Monique Niens, os animais eram anteriormente engordados nas propriedades dos cooperados. Entretanto, já que as propriedades são voltadas para a pecuária leiteira, não havia espaço e alimentação para atender à demanda de gado de corte. "A criação da Unidade de Engorda de Bovinos surgiu da necessidade em fazer esse trabalho. A Frísia, então, pensou nesse empreendimento para atender aos cooperados", conta ela, na nota.A UEB iniciou as atividades no dia 25 de março deste ano, com 210 animais. Agora, está com 469 bois formados por machos holandeses, mas também por cruzamento de angus com holandês. Recentemente, foram abertos mais dois piquetes, que podem receber mais 200 animais.