Cancelamentos superam vendas de soja nos EUA em 143,6 mil t da safra 2023/24

São Paulo, 29 - Exportadores dos Estados Unidos relataram que cancelamentos superaram vendas em 143,6 mil toneladas de soja da safra 2023/24 na semana encerrada em 22 de agosto, informou nesta quinta-feira, 29, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume - considerado o mais baixo da temporada - representa alta expressiva ante a semana anterior, mas queda significativa diante da média das quatro semanas anteriores.Os principais compradores na semana foram Alemanha (84,9 mil t), Países Baixos (68,8 mil t), China (62,8 mil t), Vietnã (12,7 mil t) e Indonésia (5,8 mil t), que não compensaram os cancelamentos feitos por destinos não revelados (180,1 mil t), Egito (82,4 mil t), Itália (55 mil t), Brasil (30 mil t) e Portugal (29,7 mil t).Para o ano comercial 2024/25 foram relatadas vendas de 2,616 milhões de toneladas. Os principais compradores foram China (870 mil t), destinos não revelados (845,6 mil t), México (236,8 mil t), Egito (195 mil t) e Japão (93 mil t).Somadas, as vendas das duas safras alcançaram o volume próximo de 2,472 milhões de toneladas. O resultado ficou perto do teto das estimativas de analistas, que esperavam vendas de 700 mil toneladas a 2,5 milhões de toneladas.Os embarques do período foram de 542,3 mil toneladas, alta de 29% ante a semana anterior e de 39% diante da média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos na semana foram México (137,8 mil t), Alemanha (84,9 mil t), China (76,8 mil t), Países Baixos (68,8 mil t) e Egito (52,6 mil t).