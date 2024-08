Candidatos em SP quintuplicam ações na Justiça em relação à eleição de 2020

Nunes também não escapou ileso e é alvo de 10 representações, incluindo acusações de propaganda irregular e propaganda antecipada. Na esfera civil, o atual prefeito foi acionado por Boulos após ter dito, durante convenção do Partido Liberal (PL) em julho, que era preciso vencer nessa eleição um candidato "vagabundo" e "sem-vergonha".

Tabata e Datena são menos acionados

Até agora, Tabata possui quatro processos, incluindo um pedido de direito de resposta solicitado por Nunes, protocolado após a candidata fazer postagens nas redes sociais utilizando a expressão "rouba e não faz" para criticar o atual prefeito. Além de conceder o direito de resposta, a Justiça determinou que Tabata apagasse sete publicações em que usava essa expressão.

Anteriormente, a candidata também foi alvo de um processo movido pelo MDB de Nunes após a parlamentar utilizar deepfake contra o emedebista. O vídeo foi retirado do ar pela equipe da deputada, que afirmou respeitar as normas eleitorais. Na ocasião, em uma publicação nas redes sociais, Tabata fez críticas ao atual chefe do Executivo municipal. A gravação, no entanto, mostrava o rosto de Nunes no corpo do personagem "Ken", em uma cena do filme Barbie, de 2023. A manipulação digital é proibida, segundo resolução do Tribunal Superior Eleitoral. O caso foi julgado improcedente

José Luiz Datena (PSDB) enfrenta apenas um processo, aberto por Nunes. Na ação, o atual prefeito pede R$ 50 mil por danos morais após o apresentador declarar em sabatinas e entrevistas que Nunes tem vínculos com o crime organizado e se favorece de esquemas dessa natureza na Prefeitura de São Paulo.

Para o jurista e pesquisador da PUC-SP, Erick Beyruth, o elevado número de processos em um curto espaço de tempo de campanha indica que a Justiça Eleitoral precisa continuar aprimorando seus mecanismos de atuação durante as eleições, tanto por meio de resoluções, como as adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quanto pela implementação de tecnologias no sistema judicial.