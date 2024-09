Influenciador é preso em operação contra lavagem de dinheiro por jogos na Bahia

Até o momento, 20 mandados de prisão foram cumpridos - 14 em Salvador, cinco em Goiás e uma no Ceará. Um 21º suspeito resistiu à prisão e foi baleado durante confronto com a polícia no bairro de Santa Cruz, em Salvador. Ele não resistiu aos ferimentos.

"Após um ano de atividade de inteligência, investigações apontaram que o esquema ilícito movimentou mais de meio bilhão de reais, oriundos do tráfico de drogas", afirma a Polícia Civil baiana, em nota.

A organização não tem relação, conforme o informado até o momento, com o esquema pelo qual Deolane Bezerra tem sido investigada. No caso dela, o dinheiro lavado seria proveniente dos próprios jogos ilegais, e não do tráfico.

A ação baiana, coordenada pelo Draco-LD, conta com o apoio dos departamentos Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia do Interior (Depin), das Coordenações de Operações e Recursos Especiais (Core), de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), e da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol), além das polícias civis de GO, CE e ES.

O advogado Jeferson Rosado, que faz a defesa de Ramhon Dias, afirmou à TV Bahia que ele não cometeu crimes e é perseguido pela polícia. "Ramhon Dias vem empresariando outras pessoas há dez anos, é uma pessoa de coração bom, que ajuda várias pessoas do bairro do Uruguai. A gente fica assustado com essa perseguição que ele vive sofrendo", afirmou o advogado.

"O que o Estado tem que entender é que influenciador é a profissão do futuro. Um carro de até R$ 500 mil tem origem lícita, a internet hoje é um mundo e se você oferece um produto, você consegue alcançar milhares de interessados no anúncio", disse.