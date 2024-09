Lula: governo recuperará empresas para País ser autossuficiente em fertilizantes

Brasília, 11 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o governo tomou a decisão de recuperar algumas empresas para que o País se torne "autossuficiente na questão de fertilizantes". "Com a guerra da Rússia e da Ucrânia, estamos convencidos de que o Brasil precisa ser autossuficiente em tudo que precisa para fazer a terra ser mais produtiva", declarou.Em entrevista à Rádio Norte FM nesta quarta-feira, 11, o presidente disse não conhecer a reserva de potássio no Amazonas, mas que, se for fácil de explorar e não tiver impactos ambientais negativos, será feito."Não conheço a reserva de potássio no Amazonas, mas se tiver e for fácil de explorar sem causar impacto à sociedade, será explorada. Se demandar impacto na Amazônia, aí vai ser mais difícil, temos de analisar se não há possibilidade de encontrar em outros lugares sem impacto negativo na Amazônia", declarou Lula.