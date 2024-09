Ministro pede fortalecimento da agricultura de pequena e média escala

Chapada dos Guimarães, MT, 12 - O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, pediu aos seus pares das 20 maiores economias do mundo o fortalecimento da agricultura de pequena e média escala. "O Brasil tem papel crucial na garantia de segurança alimentar e nutricional, no combate à pobreza rural e na sustentabilidade ambiental. Pequenos produtores têm papel fundamental no enfrentamento das mudanças climáticas e na remoção das emissões de gases de efeito estufa dos sistemas alimentares", disse o ministro nesta quinta-feira, 12, na abertura das reuniões ministeriais do grupo de trabalho de Agricultura do G20 Brasil.Para o ministro, políticas públicas para inclusão e mecanização dos pequenos produtores são fundamentais atreladas ao enfrentamento das mudanças climáticas. "Os agricultores familiares estão entre os mais afetados pelas mudanças climáticas, pela erosão do solo, pela perda de biodiversidade e pela desertificação. No entanto, eles são parte fundamental da solução para resfriar o planeta, restaurar a biodiversidade, o solo e os recursos hídricos. Cerca de 80% da biodiversidade do planeta encontra-se em terras indígenas", afirmou Teixeira.*A jornalista viaja a convite da JBS.