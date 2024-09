BB concede R$ 4,5 bi em linha para exportação em 1 ano de funcionamento

São Paulo, 16 - O Banco do Brasil concedeu mais de R$ 4,5 bilhões em financiamentos na linha de crédito para exportação, lançada em agosto de 2023, e voltada ao financiamento dos exportadores indiretos, ou seja, empresas que integram as cadeias de produção das que exportam produtos e serviços ao exterior.Até então, o crédito para exportação era destinado somente aos exportadores diretos. A linha tem juros compatíveis com o mercado internacional, segundo o banco, e isenção de imposto de renda e imposto sobre operações financeiras (IOF)."O BB Crédito Exportação atende a uma demanda dos clientes e está alinhado à estratégia do BB, ao olhar para a cadeia produtiva de exportação, e fomentar o crédito com condições competitivas, incentivando uma maior participação de produtos e serviços brasileiros no exterior", diz em nota o gerente geral da Unidade de Negócios Internacionais do BB, Juliano Marcatto.De acordo com ele, o produto, que é de capital de giro de médio prazo, é uma adição aos adiantamentos de contratos de câmbio (ACC) e de cambiais entregues (ACE), que financiam exportadores antes ou depois do embarque das mercadorias através do adiantamento dos valores a que fazem direito.Essas duas linhas têm prazo mais curto. O BB permite ainda que os exportadores mantenham os recursos em conta corrente no exterior, para centralizar o fluxo de caixa internacional.