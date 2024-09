Navio naufraga em Pernambuco e autoridades buscam 5 desaparecidos

O navio de transporte de carga Concórdia naufragou na noite deste domingo, 15, a aproximadamente 8,5 milhas náuticas (cerca de 15 quilômetros) de Ponta de Pedras, no município de Goiana, em Pernambuco, segundo a Marinha. Quatro tripulantes foram resgatados pelo Navio Rebocador de Alto Mar Cormoran e estão em bom estado de saúde. Outros cinco tripulantes seguem desaparecidos.

A Marinha acionou a estrutura do Serviço de Busca e Salvamento (Salvamar Nordeste), coordenando a operação de busca e salvamento no litoral pernambucano, empregando o Navio-Patrulha Macau, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, e a Aeronave H-36 da Força Aérea Brasileira.

"Foi emitido um aviso aos navegantes e realizado contato com a comunidade marítima, a fim de ampliar a divulgação sobre o ocorrido e alertar as embarcações que estejam navegando em áreas próximas do ocorrido para apoiar nas buscas", disse a autoridade marítima.