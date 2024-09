'Sofremos risco de perda hídrica que comprometa o sistema energético', diz Marina

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, diz que o País precisa estar atento sobre sua vulnerabilidade hídrica e que, por isso, deve ser criterioso sobre a exploração dos recursos naturais. Ao "Bom dia, ministra", da EBC, Marina Silva afirmou que esse cuidado se ilustra pelo risco atual "perda hídrica que compromete os sistemas energéticos".

"Uma ação pode desencadear processos sistêmicos que são altamente prejudiciais à agricultura e a dinâmica produtiva do país como um todo, inclusive a questão de gerar. De energia. Nesse momento nós sofremos o risco de ter perda hídrica que comprometa os sistemas energéticos do nosso país. É disso que se trata. O Brasil é um País vulnerável", disse.

As declarações foram dadas no momento em que Marina Silva respondia à pergunta sobre exploração de potássio no Amazonas. "É um licenciamento que está sendo feito pelo Estado, uma avaliação. Existe um protocolo que é estabelecido para a consulta prévia e esses protocolos têm que ser cumpridos", disse a ministra.