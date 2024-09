Deputado quer convidar parlamentares dos EUA para discutir bloqueio do X

Smith também recebeu uma comitiva de deputados em maio deste ano, depois enviou em junho uma carta endereçada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, questionando o ministro em sete tópicos por supostos abusos cometidos pelo magistrado brasileiro.

A outra deputada teve o convite justificado por apresentar o projeto de lei "No Censors on Our Shores Act" (Nenhum censor na nossa costa, em tradução livre). A proposta visa proibir a entrada de autoridades estrangeiras acusadas de violar a liberdade de expressão de cidadãos americanos. No anúncio da proposta em seu site, a deputada ataca Moraes. "O juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, é a vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos estadunidenses como Elon Musk", escreveu.

Em uma sessão do Subcomitê do Hemisfério Ocidental, Salazar atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes ao falar sobre o bloqueio do X no Brasil. "O Brasil não só tem como presidente um criminoso condenado por corrupção política, Lula da Silva, mas agora tem um operador totalitário como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes."

O requerimento foi apresentado, mas ainda não foi apreciado pela mesa diretora. Procurado para comentar o requerimento, Bragança não respondeu às tentativas de contato.