SC eleva produção de grãos em 17,5% em 2023 ante 2022

São Paulo, 20 - Santa Catarina produziu 17,5% mais cereais, leguminosas e oleaginosas em 2023 em relação a 2022, somando 7,1 milhões de toneladas, informou em nota a Secretaria de Agricultura do Estado, com base na Pesquisa da Produção Agrícola Municipal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada na quinta-feira, 19.Os 14 produtos que compõem este grupo são algodão herbáceo, amendoim, arroz, aveia, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, trigo e triticale. A produção catarinense subiu duas posições, ficando em nono lugar, entre as 27 unidades da federação.Em relação aos grãos, a soja (2,9 milhões de toneladas) representou 41,3% da produção de grãos catarinense, crescimento de 36,7% em relação a 2022. O milho (2,6 milhões de toneladas) produziu 448 mil toneladas a mais que em 2022, um crescimento de 20,9%. Santa Catarina permanece como segundo produtor nacional de arroz (1,2 milhão de toneladas), mesmo com redução de 1,5% entre 2022 e 2023. O triticale (4,9 mil toneladas) e a cevada (4,1 mil toneladas) mais que triplicaram a produção, crescendo, respectivamente, 203,2% e 265,8%.