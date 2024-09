Agronegócio paulista exporta 9,3% mais em valor entre janeiro e agosto

São Paulo, 23 - O agronegócio do Estado de São Paulo exportou 9,3% mais em valor entre janeiro e agosto, acumulando US$ 19,81 bilhões, garantindo um superávit de US$ 16,05 bilhões, ou 9,3% acima de igual período de 2023, informou, em nota, o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento paulista. Em importações, o desempenho somou US$ 3,76 bilhões. Ainda conforme o IEA-Apta, a participação das exportações do agronegócio no total do Estado neste mesmo período foi de 43,6%. Em relação às exportações do Estado como um todo, porém, houve déficit comercial de US$ 4,44 bilhões, já que São Paulo exportou, de janeiro a agosto, US$ 45,45 bilhões e importou o equivalente a US$ 49,89 bilhões. Este déficit cresceu 68,8% ante igual período de 2023. O IEA-Apta destaca, porém, que, se não fosse o superávit do setor agropecuário, que representou 43,6% do total das exportações paulistas de janeiro a agosto, o déficit do comércio exterior no Estado seria bem maior. Mesmo com superávit no agronegócio, houve queda de exportações em alguns produtos, como soja em grão (-37,7% em valor, de janeiro a agosto) e açúcar (-23,7%) em bruto e refinado (-26,7%). "Em compensação, houve aumento nos valores para o café verde (+61,5%), produtos de celulose (+58,6%), carne bovina (+12,2%) e suco de laranja (+94,6%, mesmo com a redução de 15,7% no volume embarcado)", diz o IEA-Apta na nota.O IEA-Apta relata também que os cinco principais grupos nas exportações do agronegócio paulista de janeiro a agosto de 2024 foram complexo sucroalcooleiro (US$ 7,91 bilhões, sendo que desse total o açúcar representou 93,1% e o álcool etílico - etanol, 6,9%); carnes (US$2,10 bilhões, dos quais a carne bovina representou 84,0%); produtos florestais (US$ 2,05 bilhões, com participação de 53,8% de celulose e 38,6% de papel); complexo soja (US$ 1,98 bilhão, dos quais a soja em grão participa com 80,4%), e o grupo de sucos (US$ 1,73 bilhão, sendo 97,9% referentes a suco de laranja). "Esses cinco agregados representaram 79,6% das vendas externas setoriais paulistas", diz. "Já o grupo do café aparece em sexto lugar, com vendas de US$ 837,61 milhões (72,6% referentes ao café verde e 23,5% de café solúvel)", cita.Ainda de acordo com o IEA-Apta, de janeiro a agosto de 2024, houve importantes variações nos valores exportados dos principais grupos de produtos da pauta paulista, com aumento para café (+32,6%), sucos (+30,6%), complexo sucroalcooleiro (+26,6%), produtos florestais (+15,2%) e carnes (+4,6%), e queda no grupo complexo soja (-35,5%). "Essas variações nas receitas do comércio exterior são derivadas da composição das oscilações tanto de preços como de volumes exportados", finaliza.