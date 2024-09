Conab: técnicos realizam primeiro Levantamento da safra de grãos 2024/25

Brasília, 23/09 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou que seus técnicos já estão percorrendo regiões produtoras para o 1º Levantamento de Grãos da Safra 2024/2025, que será divulgado em 15 de outubro. As visitas vão até 27 de setembro. De acordo com a companhia, os dados serão coletados em todos os Estados produtores, com visitas a lavouras de Santa Catarina, Bahia, Mato Grosso, Pará e Alagoas. A partir dessa pesquisa in loco, a Conab vai publicar as suas primeiras estimativas de produção, área e produtividade da safra nova para as culturas de algodão, amendoim, arroz, feijão, milho e soja.As visitas técnicas da Conab ocorrem em meio ao atraso no plantio da safra de verão 2024/25, em virtude da estiagem severa que afeta os principais Estados produtores de grãos. A estatal esclarece que, além da pesquisa presencial, as projeções consideram ainda consultas realizadas com produtores, cooperativas, entidades de assistência técnica, públicas e privadas, empresas de venda de insumos e de comercialização. Imagens de satélite com georreferenciamento das culturas também são incluídos na mensuração das estimativas.A Conab também vai atualizar as estimativas das culturas de inverno da safra 2023/24.Na semana passada, a Conab revelou que projeta preliminarmente uma produção de 326,9 milhões de toneladas na safra 2024/25. Se confirmada, a safra será recorde, a maior da série histórica da companhia. O volume representa crescimento de 8% ante a temporada anterior, quando foram colhidas 302,223 milhões de toneladas, segundo a Conab. As expectativas iniciais da Conab foram apresentadas durante o evento "Perspectivas para a Agropecuária - safra 2024/25" e são baseadas em modelos estatísticos para todas as culturas em todos os Estados combinadas com previsões de clima, preços e dados de mercado, sem visitas de campo.