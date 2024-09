C.Vale amplia operação em MS com três novas unidades

São Paulo, 23 - A C.Vale, cooperativa de Palotina (PR), anunciou que está ampliando a atuação em Mato Grosso do Sul com três novas unidades em Maracajú, Chapadão do Sul e Costa Rica. Em nota, a cooperativa diz que, com isso, sobe para 17 o número de municípios com unidades de recebimento de grãos no Estado em que a C.Vale começou a operar em 2001. "A estratégia de expandir a presença em Mato Grosso do Sul leva em conta a necessidade de abastecimento da esmagadora de soja da cooperativa que entrou em operação em junho no município de Palotina. A indústria chegou ao final de julho processando 40 mil sacas do grão por dia", informou a cooperativa. A empresa não informou o investimento.