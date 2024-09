Diretório Nacional do União repudia atentado contra candidata à prefeitura do Guarujá

O Diretório Nacional do União Brasil repudiou nesta segunda-feira, 23, o atentado contra Thaís Margarido, candidata do partido à Prefeitura do Guarujá (SP). Em nota, a sigla disse que atos de violência política de gênero comprometem o Estado Democrático de Direito e pediu que as autoridades investiguem a motivação da tentativa de assassinato.

O ataque a tiros ocorreu no fim da tarde de domingo, 22, quando Thaís voltava de um compromisso da campanha no bairro Santa Cruz dos Navegantes. Foram cinco disparos efetuados contra o carro em que ela estava com uma assessora e duas crianças. Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado em boletim de ocorrência pela candidata. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

"O União Brasil recebe com indignação a notícia do atentado a tiros perpetrado contra a candidata à Prefeitura de Guarujá (SP), Thaís Margarido, que estava acompanhada da filha de oito anos após cumprir agenda de campanha", diz a nota divulgada pelo União.

"Reiteramos nosso repúdio a qualquer ato de violência política de gênero, que além de investir contra a integridade física de uma pessoa, compromete o próprio Estado Democrático de Direito. O debate político deve ser pautado pelo respeito, pela pluralidade de ideias e pela garantia de segurança para todos os candidatos e cidadãos", diz o partido, em outro trecho do documento.

Na nota, o União se solidariza com a candidata, sua família e sua equipe e declara que tem compromisso em empoderar mulheres e tornar a política mais "justa" e "igualitária". "Confiamos na atuação das autoridades competentes para investigar a motivação da tentativa de homicídio, bem como para identificar e punir os responsáveis."

"Apesar do susto, a candidata reafirma o seu compromisso com sua candidatura", diz nota publicada no perfil de Thaís no Instagram.