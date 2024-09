Vert convoca assembleia de titulares de CRA após pedido de RJ da AgroGalaxy

São Paulo, 23 - A Vert Companhia Securitizadora, emissora do Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) vinculado às debêntures da AgroGalaxy, convocou uma assembleia geral de titulares para o dia 15 de outubro. A reunião ocorre depois do pedido de recuperação judicial (RJ) da distribuidora de insumos agrícolas. A pauta inclui a contratação de assessores legais e o uso de R$ 6,7 milhões do fundo de reserva atrelado à emissão do CRA.Segundo comunicado da Vert, a inadimplência de R$ 77,6 milhões em amortizações e juros vencidos no dia 16 de setembro desencadeou o "vencimento antecipado automático de todas as obrigações" da AgroGalaxy. O montante incluía R$ 71,4 milhões em amortização de principal e R$ 6,1 milhões em juros ordinários, parte de uma operação de R$ 500 milhões em CRAs com vencimento final em setembro de 2027.Para que a assembleia geral seja instalada será necessário quórum de 50% + 1 dos CRA em circulação. Em caso de insuficiência de presença, uma segunda convocação poderá ser realizada. A Vert também informou que, em situações emergenciais que exijam medidas imediatas, poderá adotar providências antes da assembleia, com ratificação posterior, se necessário.A emissão de R$ 500 milhões, estruturada por bancos como BTG Pactual, ABC Brasil, Bradesco BBI, Santander, UBS Brasil e XP Investimentos, está lastreada em debêntures emitidas pela AgroGalaxy. As garantias oferecidas são limitadas, uma vez que as fiadoras da operação, incluindo empresas como Agro Ferrari e Rural Brasil, também foram incluídas no processo de recuperação judicial.No comunicado, a Vert, que atua como emissora do CRA e agente fiduciário da operação, destacou o compromisso com a proteção dos direitos dos investidores. A companhia afirmou que está em contato com especialistas em recuperação judicial para garantir uma defesa eficiente dos interesses dos titulares e que qualquer medida emergencial será comunicada de forma transparente aos investidores. A Pentágono S.A., administradora fiduciária da emissão, será responsável pela precificação dos ativos.