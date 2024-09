BNDES aprova R$ 180 milhões do Fundo Amazônia para corpos de bombeiros de 4 Estados

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta quinta-feira, 26, a aprovação de R$ 180 milhões de recursos do Fundo Amazônia para os corpos de bombeiros do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. Para cada Estado, serão direcionados R$ 45 milhões para a aquisição de máquinas, veículos e equipamentos.

"A Amazônia Legal tem 9 Estados. Sete Estados apresentaram projetos pedindo recursos para corpos de bombeiros do Fundo Amazônia, dois foram contratados, quatro foram aprovados esta semana e nós pretendemos contratar o mais rápido possível, à medida que os governos estaduais apresentem projetos", afirmou a Diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, após ter se reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os governadores Elmano de Freitas (Ceará) e Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul) na tarde desta quinta-feira, 26.

O BNDES já havia contratado as operações com os Estados do Acre, com R$ 21,7 milhões, e Rondônia, com destinação de R$ 34 milhões, para corpos de bombeiros.

"Nós seguimos aceleradamente para contribuir para que nossos governos estaduais e os corpos de bombeiros nos Estados estejam equipados para enfrentar essa situação dramática, tanto dos incêndios como se preparar para que a gente não viva essa situação no próximo período", emendou Campello.

Os recursos serão direcionados para a compra de máquinas, equipamentos, veículos e, em alguns casos, obras civis. "São ações bem estratégicas", avaliou a diretora.