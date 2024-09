EUA: setor agrícola se prepara para possíveis greves de trabalhadores portuários

São Paulo, 26 - O setor agrícola dos Estados Unidos está se preparando para possíveis greves de trabalhadores em portos da Costa Leste, o que pode limitar significativamente a demanda por produtos norte-americanos. Segundo a Federação Agrícola Americana (AFBF, na sigla em inglês), a International Longshoremen's Association, sindicato que representa trabalhadores portuários, estivadores e outros profissionais do setor marítimo, e a Autoridade Marítima dos EUA precisam chegar a um acordo até 30 de setembro para evitar a paralisação.Como os grãos são normalmente embarcados a granel e não em contêineres, podem ser menos prejudicados do que outras commodities, disse a AFBF. De acordo com a federação, mais de 143 milhões de toneladas de produtos agrícolas, com valor de mais de US$ 122 bilhões, foram transportadas por portos marítimos no ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.