EUA vendem 535,1 mil t de milho da safra 2024/25 na semana até dia 19, diz USDA

São Paulo, 26 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 535,1 mil toneladas de milho da safra 2024/25, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 19 de setembro, informou nesta quinta-feira, 26, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os principais compradores foram Colômbia (168,2 mil t), México (160,7 mil t), Japão (99,1 mil t), Espanha (60,5 mil t) e Costa Rica (52,3 mil t), que compensaram os cancelamentos de destinos não revelados (121,9 mil t), Guatemala (8,3 mil t) e China (7 mil t).O resultado ficou abaixo do esperado por analistas, que estimavam volume de vendas de 600 mil toneladas a 1,3 milhão de toneladas.Os embarques no período somaram 1,104 milhão de toneladas. Os principais destinos foram México (471,1 mil t), Colômbia (197,2 mil t), Japão (193,1 mil t), Países Baixos (69,7 mil t) e Espanha (60,5 mil t).