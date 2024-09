Prazo para produtor declarar ITR termina na segunda-feira, dia 30

São Paulo, 26 - O prazo para os produtores rurais enviarem a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), exercício 2024, termina na segunda-feira, 30. A declaração do ITR pessoa física ou jurídica, para proprietário ou posseiro do imóvel rural, é obrigatória. Os procedimentos para a declaração estão na Instrução Normativa nº 2206/2024 da Receita Federal. "Segundo informações da Receita Federal, o valor do imposto pode ser pago em até quatro cotas iguais, mensais e sucessivas, sendo que nenhuma cota pode ter valor inferior a R$ 50,00. O imposto de valor inferior a R$ 100,00 deve ser pago em cota única", diz a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em nota.