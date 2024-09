Centro-Sul processa 42,933 milhões de t de cana na 1ª quinzena, diz Unica

São Paulo, 27 - As usinas do Centro-Sul do Brasil processaram 42,933 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na primeira quinzena de setembro da safra 2024/25, iniciada em abril, alta de 2,46% em comparação com os 41,903 milhões de toneladas em igual período da temporada anterior 2023/2024. Os dados fazem parte do boletim quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta sexta-feira. Ao término da primeira metade de setembro, 259 unidades estavam em operação no Centro-Sul, das quais 40 unidades com processamento de cana-de-açúcar, nove empresas que fabricam etanol a partir do milho e dez usinas flex. Na quinzena, uma unidade encerrou a moagem. No ciclo anterior em mesma data, nenhuma usina havia terminado seu período de processamento.A produção de açúcar na primeira quinzena de setembro totalizou 3,124 milhões de toneladas, semelhante ao igual período da safra 2023/2024 (-0,08%), quando foram produzidas 3,126 milhões de toneladas. Na última quinzena, 47,86% da matéria-prima disponível foi direcionada para a produção de açúcar, ante 51,04% observados no igual período da safra 2023/2024. "A proporção de cana-de-açúcar direcionada para a fabricação do adoçante continua sendo prejudicada pela qualidade da matéria-prima", explicou, no relatório, a Unica. Na primeira metade de setembro, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 2,435 bilhões de litros (alta anual de 14,22%), dos quais 1,60 bilhão de litros de hidratado (+26,66%) e 833,77 milhões de litros de anidro (-3,90%). Do total de etanol obtido na primeira quinzena de setembro, 14% foram fabricados a partir do milho, com produção de 336,06 milhões de litros, contra 285,33 milhões de litros no igual período do ciclo 2023/2024, aumento de 17,78%.Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na primeira quinzena de setembro atingiu 159,52 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, ante 153,41 kg por tonelada na safra 2023/2024, variação positiva de 3,98%. "Apesar de ter sido registrado 6 kg a mais de ATR por tonelada de cana processada na primeira quinzena de setembro, o teor de sacarose por tonelada é praticamente o mesmo observado em mesmo período do ciclo anterior, visto que a pureza do caldo caiu em mais de 2,0 pontos porcentuais na comparação com o mesmo período de 2023", explicou, no relatório, o diretor de inteligência setorial da Unica, Luciano Rodrigues.