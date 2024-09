John Deere anuncia recall de tratores nos EUA e Canadá por risco de acidente

Nova York, 27 - A John Deere anunciou recall de mais de 150 mil tratores por causa de relatos de falhas nos freios que causaram acidentes. A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos informou que cerca de 147,9 mil tratores utilitários compactos - modelos 1023E, 1025R e 2025R - estão sendo recolhidos nos EUA e outros 16,8 mil no Canadá.Segundo a comissão norte-americana, a companhia recebeu quatro relatos de falhas nos freios, que resultaram em uma hospitalização e duas lesões por impacto.A comissão acrescentou que os clientes devem interromper imediatamente o uso dos tratores incluídos no recall e entrar em contato com um revendedor autorizado da John Deere para um reparo gratuito. Fonte: Dow Jones Newswires.