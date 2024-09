Plantio de milho na Argentina alcança 10,5%, diz bolsa de Cereais

São Paulo, 27 - O plantio de milho da safra 2024/25 na Argentina alcançou na última semana 10,5% da área total prevista, de 6,3 milhões de hectares, disse a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Na comparação com igual período do ciclo anterior, os trabalhos estão 3,2 pontos porcentuais adiantados. Segundo a bolsa, a falta de chuvas no centro da área agrícola está atrasando os trabalhos.Quanto ao trigo, a qualidade das lavouras piorou na última semana. Segundo a bolsa, 68% da safra apresentava condição entre normal e excelente, em comparação a 71% na semana anterior. A parcela em condição regular ou ruim passou de 29% para 32%.