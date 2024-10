Boulos é processado por usar imagem de mulher sem autorização em vídeo de campanha

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) está sendo processado por utilizar, sem autorização, a imagem de Kelly Cristina Silva Gonçalves em uma propaganda eleitoral. Kelly argumenta que a imagem a expõe em momento frágil e a vincula à campanha política. Procurada, a campanha de Boulos disse que utilizou imagens públicas e divulgadas na imprensa. Depois que a reportagem entrou em contato, o vídeo foi retirado do ar.

A imagem de Kelly aparece em fotos que ilustram um vídeo da campanha em que Boulos aparece em meio a destroços da reintegração de posse que aconteceu na região de São Mateus em 2017. Na peça publicitária, o candidato conversa com diversas pessoas presentes no episódio, inclusive uma homônima da requerente do processo.

No episódio, Boulos foi levado à delegacia para prestar depoimentos sobre a confusão que ocorreu com a reintegração. Na época ele classificou a prisão como "evidentemente política" e Lula prestou solidariedade com publicações nas redes sociais com a #LibertemOBoulous.