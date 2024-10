Eleições 2024: Termina debate de Folha e UOL entre candidatos à Prefeitura de São Paulo

O debate promovido pelo UOL e pela Folha de S.Paulo terminou por volta das 12h15 desta segunda-feira, 30. Foram quatro blocos, sendo o primeiro e o terceiro com perguntas de jornalistas e o segundo e o quarto com perguntas entre os candidatos.

A estrutura do debate foi diferente dos anteriores, com o modelo de banco de tempo. Cada candidato tinha 20 minutos para falar durante todo o encontro, podendo fazer uso deles a qualquer momento, ainda que a pergunta não tenha sido dirigida a ele.

Os quatro nomes mais bem colocados nas pesquisas eleitorais estavam presentes: Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB), em ordem alfabética. Inicialmente, a organização convidou os três candidatos mais bem posicionados na pesquisa Datafolha. Depois, decidiu também chamar Tabata que aparece numericamente em quarto lugar.

A última pesquisa Datafolha mostrou que Nunes e Boulos estão empatados tecnicamente em primeiro lugar, com 27% e 25%, respectivamente. Em seguida, aparecem Marçal (21%, empatado no limite da margem com o psolista), Tabata com 9%. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.