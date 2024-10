Marqueteiro de Nunes acusa advogado de Pablo Marçal de forjar prova após agressão

O marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima, acusou o advogado de Pablo Marçal (PRTB), Tassio Renam, de rasgar a camisa do videomaker do ex-coach, Nahuel Medina, momentos após a agressão ocorrida no debate promovido pelo Grupo Flow, na última semana. Lima afirmou que a confusão foi premeditada, citando um vídeo divulgado pelo portal Metrópoles, no qual as imagens de segurança mostram Renam ao lado de Marçal, segurando o colarinho da camisa de Medina. O candidato do PRTB nega a acusação e advogado foi procurado mas ainda não se manifestou.

As declarações foram feitas nesta segunda-feira, 30, momentos antes do início do debate promovido pelo jornal Folha de S.Paulo e pelo portal UOL. As imagens mencionadas por Lima foram registradas no prédio onde ocorreu o debate, no Esporte Clube Sírio, pouco depois de Medina ter desferido um soco no rosto do marqueteiro. Na ocasião, o videomaker afirmou que sua camisa havia sido rasgada durante a discussão com Lima.

Nas imagens, é possível ver Marçal, Tassio e Medina conversando. Em determinado momento, Medina tira o celular do bolso para mostrar algo ao ex-coach e ao advogado. Em seguida, Tassio começa a mexer no colarinho da camisa de Medina, que tenta se esquivar.

À imprensa, Marçal negou que Tassio Renam tenha rasgado propositalmente a camisa de Medina. Segundo Marçal, trata-se de uma "mentira", já que a camisa de Medina não teria rasgo algum. O ex-coach afirmou que o vídeo mostra Tassio acalmando Medina e abrindo sua camisa para verificar se havia algum machucado.

"É uma mentira do Duda Lima, nem tem rasgo. O Tassio pegou no colarinho no menino e disse 'calma', abriu para ver se tinha alguma marca", afirmou o candidato.