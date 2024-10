Mosaic fecha temporariamente unidade de fosfato nos EUA afetada por furacão

São Paulo, 30 - A Mosaic Company informou nesta segunda-feira, 30, em nota, que as operações de fosfato na unidade de Riverview, na Flórida, precisaram ser interrompidas devido a danos provocados pelo furacão Helene. "A unidade está temporariamente fora de operação, pois sofreu uma infiltração de água causada pela tempestade, mas deve retomar sua capacidade de produção total em cerca de 10 dias", disse. Além disso, a empresa destacou que o porto de Tampa, fechado antes do furacão, foi reaberto no domingo, 29.