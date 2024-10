Oitava onda de calor sobre o Brasil: veja previsões de máximas e até quando dura

O ar quente e seco voltou a ganhar força no domingo, 29, dando início à oitava onda de calor do ano sobre o Brasil. Com isso, as temperaturas devem se manter elevadas ao longo desta semana novamente em parte do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Na capital paulista, a máxima deve ser de 36°C na quarta-feira, 2.

"Podemos ter novamente vários dias consecutivos com qualidade do ar comprometida, potencial ainda alto para queimadas no País e visibilidade prejudicada com céu mais esbranquiçado", projeta a Climatempo. A umidade do ar no decorrer dos próximos dias também pode ficar em alerta em várias capitais brasileiras.

As temperaturas, especialmente no Centro-Oeste, no interior de São Paulo, no Tocantins e interior do Nordeste voltam a ficar cerca de 3 a 5 °C acima da média, podendo as máximas atingirem novamente valores próximos a 39 °C. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e na cidade de Corumbá, no oeste de Mato Grosso do Sul, no entanto, os termômetros podem chegar até 42 °C.

Até quando deve durar a nova onda de calor?

A tendência é de que permaneça pelo menos até o dia 8 de outubro em grande parte do Brasil, embora uma frente fria possa diminuir brevemente as temperaturas em algumas partes do País.

Conforme a Climatempo, a expectativa é de que na noite de quarta-feira a chegada de uma frente fria comece a trazer novamente o retorno do ar frio entre a quinta-feira, 3, e a sexta-feira, 4, no Sul e em parte do Sudeste, provocando uma ligeira queda nas temperaturas, inclusive, no leste e sul de São Paulo no fim da próxima semana.

"No entanto, mesmo com a chegada deste sistema, áreas do Brasil central continuarão muito quentes, com temperaturas acima da média ainda entre Minas Gerais, Goiás e parte do leste de Mato Grosso", reforça a empresa de meteorologia.

Veja a previsão para os próximos dias para a cidade de São Paulo:

Terça-feira: entre 19ºC e 31ºC;

Quinta-feira: entre 21ºC e 36ºC;

Sexta-feira: entre 15ºC e 18ºC;

Sábado: entre 15ºC e 21ºC;

Domingo: entre 15ºC e 30ºC.

De acordo com a Meteoblue, há possibilidade de chuva na cidade de São Paulo entre quinta-feira e sexta-feira, dias em que as temperaturas devem permanecer mais baixas, e também no domingo, 6, mesmo com os termômetros já em elevação.