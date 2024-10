Pesquisa Quaest em BH: Tramonte tem 27%; Engler, 21%; Fuad, 20%; e Duda, 8%

A menos de uma semana para o primeiro turno das eleições municipais, a pesquisa mais recente da Quaest, divulgada nesta segunda-feira, 30, mostra Mauro Tramonte (Republicanos) com 27% das intenções de voto para a prefeitura de Belo Horizonte no cenário estimulado - quando o nome do candidato é apresentado aos entrevistados.

Na sequência, aparece Bruno Engler (PL), com 21%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente no limite da margem. Depois, vem Fuad Noman (PSD), com 20%, o que o coloca em empate técnico com o candidato do PL.

No segundo escalão, estão Duda Salabert (PDT), com 8%; Rogério Correia (PT), com 5%; Gabriel Azevedo (MDB), com 5%; e Carlos Viana (Podemos), com 2%. Wanderson Rocha (PSTU), Indira Xavier (UP) e Lourdes Francisco (PCO) não pontuaram na pesquisa. Além disso, 6% dos eleitores ainda não definiram o voto, enquanto outros 6% afirmaram que pretendem anulá-lo.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado no dia 18, Tramonte oscilou um ponto para baixo, indo de 28% para 27%, ao passo que Engler oscilou três pontos para cima, de 18% para 21%. Fuad, por seu lado, manteve os 20% da pesquisa anterior.

A pesquisa Quaest, encomendada pela Rede Globo, ouviu 1.002 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 27 e 29 de setembro, em Belo Horizonte. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-09740/2024.

No cenário espontâneo, em que os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, 47% dos eleitores ainda estão indecisos. Entre os que manifestaram preferência, Engler lidera com 17%, seguido de Fuad e Tramonte, ambos com 12%. Duda aparece com 4%, Gabriel com 3%, Correia com 2% e Viana com 1%. A taxa de votos brancos ou nulos é de 2%.

Segundo turno

Nos cenários de segundo turno, Tramonte mantém a liderança contra seus adversários. Contra Fuad, o candidato do Republicanos tem 47% das intenções de voto, enquanto o nome do PSD registra 36%. Nesse cenário, 4% dos eleitores estão indecisos e 13% votariam em branco ou nulo.

Em um eventual confronto com Engler, Tramonte aparece com 51%, enquanto o nome do PL tem 32%. Os indecisos somam 4%, e 13% votariam em branco ou nulo. Contra Duda, Tramonte lidera com 58%, enquanto a pedetista aparece com 22%. Nesse cenário, 4% estão indecisos e 16% votariam em branco ou nulo.

Quando Fuad e Engler se enfrentam, o candidato do PSD aparece com 43% das intenções, e Engler com 36%.