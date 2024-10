Real Time Big Data em Santos: Rosana Valle tem 44% contra 39% de Rogério Santos

A candidata do PT é a mais rejeitada: 61% disseram que não votariam nela. Em seguida, vem Nando Pinheiro com 51%, Rogério Santos com 44% e Rosana Valle com 42%.

O Real Time Big Data entrevistou 800 eleitores entre os dias 27 e 28 de setembro em Santos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-04529/2024.