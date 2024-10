Cármen Lúcia, sobre bets: muito perigoso usar pessoas 'como se fossem fáceis de capturar'

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, disse considerar perigosa a proliferação das "bets" e apostas durante a campanha eleitoral. afirmou no programa Roda Viva, da TV Cultura. "Acho tudo isso muito perigoso mesmo, jogatina, usando pessoas como se fossem fáceis de capturar", afirmou durante o programa, no período da noite da segunda-feira, 30.

"Não sei como foi feita avaliação pelo governo e liberado", disse ainda a ministra, acrescentando ainda considerar a liberação de tais plataformas "abuso de um ser humano pelo outro, principalmente pegado os mais vulneráveis do ponto de vista econômico e de prazer".

Durante a entrevista, Cármen Lúcia ainda que o abuso de plataformas digitais e redes sociais nem sempre é feito pelo candidato.

"Acho que precisa de um alerta permanente para demonstrar o impacto disso no processo eleitoral e, portanto, político", justificou a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), ressaltando a importância de aperfeiçoar critérios frente ao uso de tecnologia.