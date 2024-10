Condição da safra de milho piora levemente nos EUA, diz USDA

Washington, 1 - A qualidade das lavouras de milho nos Estados Unidos piorou levemente na última semana, disse na segunda-feira, 30, à tarde, o Departamento de Agricultura do país (USDA), em seu relatório semanal de acompanhamento de safra. A agência informou que 64% da safra apresentava condição boa ou excelente no último domingo, queda de 1 ponto porcentual ante a semana anterior. O relatório mostrou também que 96% da safra tinha formado dentes, ante 97% há um ano e 95% na média de cinco anos. A agência informou também que 75% da safra estava madura, ante 79% há um ano e 70% na média. A colheita estava em 21%, em linha com o progresso de um ano atrás e acima dos 18% da média de cinco anos.No caso da soja, o USDA disse que 64% da safra tinha condição boa ou excelente no último domingo, estável ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 52%. De acordo com o relatório, 81% da safra tinha queda de folhas, ante 82% um ano antes e 73% na média de cinco anos. A agência disse também que 26% da safra tinha sido colhida, ante 20% há um ano e 18% na média.Quanto ao trigo de inverno, a agência informou que 39% da safra tinha sido plantada, ante 36% na data correspondente do ano passado e 38% na média de cinco anos. O USDA disse também que 14% da safra tinha emergido, em comparação a 13% há um ano e na média de cinco anos.O relatório mostrou também que 31% da safra de algodão apresentava condição boa ou excelente, queda de 6 pontos porcentuais ante a semana anterior. A agência informou ainda que 72% da safra tinha abertura de maçãs, mesma parcela da data correspondente do ano passado e levemente acima dos 71% da média de cinco anos. Segundo o USDA, a colheita estava 20% concluída, ante 17% há um ano e 16% na média. Fonte: Dow Jones Newswires.