Macron diz que acordo do Mercosul não é justo para indústria e agricultores

São Paulo, 2 - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta quarta-feira, 2, que não pode apoiar a proposta de acordo do Mercosul com a União Europeia, porque seria prejudicial para a produção interna francesa, sobretudo a agricultura e a indústria local."Os Estados Unidos e a China tomam medidas para proteger sua economia interna, nós estamos fazendo a mesma coisa", disse ele, durante um painel da Berlin Global Dialogue mediado pela Bloomberg. De acordo com o presidente do país europeu, a prioridade número um de seu governo é impulsionar a atividade, e um acordo com o Mercosul prejudicaria as metas de crescimento da França.