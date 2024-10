Eleições 2024: Ato de campanha de Boulos tem início com confronto com bolsonaristas

Os primeiros apoiadores do candidato Guilherme Boulos (Psol) começaram a chegar à Avenida Paulista para o ato de campanha, previsto para começar às 11 horas deste sábado, 05, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Até o momento, o trânsito flui na avenida, embora o fluxo de pessoas em frente ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o Masp, já comece a tomar a via.

Porém, um pequeno grupo de apoiadores do deputado federal Paulo Bilynskyj, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, está presente na Avenida Paulista, na altura do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), confrontando os apoiadores do candidato Guilherme Boulos (PSOL).

A presença do adversário irritou um grupo de eleitores do psolista, que passaram a xingar e a gritar palavras de ordem.