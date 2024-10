Boulos diz em sabatina que vai incorporar proposta de Pablo Marçal para jovens

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) disse que vai incluir em seu plano de governo uma proposta para jovens do ex-coach Pablo Marçal (PRTB), derrotado no primeiro turno da eleição. O movimento visa atrair os eleitores que votaram no influenciador, que terminou o primeiro turno com 28,14% dos votos.

"Andando nas periferias, ouvi de muitos jovens o pedido para que déssemos destaque ao esporte", explicou o deputado federal. "O esporte, além de ser saúde e um caminho de vida, salva muitos jovens na periferia, assim como a cultura. Já ouvi muitas histórias de jovens que estavam indo para um caminho errado, e com o esporte reconstruíram suas vidas."

O candidato disse que pretende incluir uma proposta do influenciador de relacionar o esporte às escolas municipais, mesmo não detalhando como faria isso. A declaração foi dada durante o debate, transformado em sabatina por conta da ausência de Ricardo Nunes (MDB) da Rádio CBN, e reiterada em coletiva de imprensa no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

Boulos parte por volta das 11h30 para Brasília com o objetivo de encontrar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), na tarde desta quinta. "Vou fazer gravações com o presidente para o nosso programa de televisão que retoma agora na sexta-feira e reforçar essa parceria nossa", disse o candidato.

O psolista disse que também pretende estabelecer um diálogo com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), embora tenha atacado o republicano na noite de quarta (9) em plenária, afirmando que ele não será eleito presidente em 2026.

"Vou apresentar as propostas que precisam de parceria com o governo federal", continuou o psolista. "Já tive a garantia que eles vão nos ajudar em várias áreas, tanto em propostas do primeiro turno, como o Poupatempo da Saúde, quanto as que vamos incorporar no segundo turno."

O deputado retorna hoje mesmo para a capital por volta das 21h.