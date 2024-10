Brasil deve exportar 4,08 milhões/t de soja e 5,68 milhões/t de milho, diz Anec

São Paulo, 10 - As exportações de soja do Brasil devem atingir 4,08 milhões de toneladas em outubro, segundo a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). Esse volume, se confirmado, representará uma queda de 7,4% em comparação com os 3,80 milhões de toneladas embarcadas em outubro de 2023. De milho, a Anec prevê exportações de 5,68 milhões de toneladas em outubro, uma redução de 35,2% em relação aos 8,77 milhões de toneladas exportados em outubro do ano passado.As exportações de farelo de soja devem ser maiores que em outubro de 2023. A Anec projeta 1,80 milhão de toneladas, aumento de 20,3% em comparação com as 1,50 milhão de toneladas exportadas no mesmo mês de 2023. Quanto ao trigo, a previsão é de exportações de 150 mil toneladas em outubro, uma redução de 38,9% em relação às 245,5 mil toneladas do mesmo mês do ano anterior.No acumulado do ano, de janeiro a setembro, as exportações de soja totalizaram 89,01 milhões de toneladas em 2024, um aumento de 2,34% em relação às 86,97 milhões de toneladas do mesmo período de 2023. As exportações de milho registraram crescimento no acumulado do ano. De janeiro a setembro de 2024, foram exportadas 28,16 milhões de toneladas, um aumento de 5,78% em comparação com as 26,62 milhões de toneladas do mesmo período do ano anterior.O farelo de soja apresentou uma ligeira queda. As exportações acumuladas de janeiro a setembro de 2024 somaram 16,84 milhões de toneladas, uma diminuição de 0,13% em relação às 16,86 milhões de toneladas do mesmo período de 2023. As exportações de trigo tiveram uma queda mais acentuada. De janeiro a setembro de 2024, foram exportadas 1,95 milhão de toneladas, uma diminuição de 14,10% em comparação com as 2,28 milhões de toneladas do mesmo período do ano anterior.Considerando as projeções para outubro, a Anec estima que as exportações brasileiras de grãos em 2024 devem apresentar quedas em relação ao ano anterior. A soja deve atingir 93,09 milhões de toneladas, uma redução de 2,1% comparada a 2023. O milho deve registrar a queda mais acentuada, com 37,52 milhões de toneladas, 25% menos que no ano passado. As exportações de farelo de soja estão previstas em 18,64 milhões de toneladas, uma diminuição de 6,1%, enquanto o trigo deve sofrer uma redução de 30,3%, chegando a 2,10 milhões de toneladas. A entidade ressalta que essas projeções podem sofrer ajustes conforme as condições de mercado e logística.Na semana de 29 de outubro a 5 de outubro o Brasil embarcou para o exterior, segundo a Anec, 935.544 toneladas de soja em grão, 579.964 toneladas de farelo de soja e 1,082 milhão de toneladas de milho. Para a semana de 6 a 12 de outubro, a expectativa é embarcar 1,517 milhão de toneladas de soja em grão, 697.458 toneladas de farelo e 1,798 milhão de t de milho.