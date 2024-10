Ceagesp: índice de preços sobe 2,42% em setembro ante agosto

São Paulo, 10 - O índice de preços Ceagesp registrou alta de 2,42% em setembro em comparação com o mês anterior, depois de quatro meses seguidos de baixa. Em agosto o indicador caiu 0,55%. Com o resultado, o índice ainda acumula queda de 2,47% desde o início do ano, mas apresenta alta de 11,15% em 12 meses.Segundo a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), o destaque ficou com o setor de Verduras que, mesmo diante das altas temperaturas e o clima seco, registrou queda de preço no mês passado. "O setor já vem acumulando, desde maio, sucessivas variações negativas de preço. Entre os setores analisados, este é o que acumula as maiores reduções de preço no ano e em 12 meses", informou a companhia.O setor de Frutas avançou 4,50% em setembro ante uma variação de 3,40% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 5,82%. Com o resultado, o setor encerrou o mês com um acumulado de 4,62% no ano e de 14,66% em 12 meses. Dos 48 itens cotados nesta cesta de produtos, 56% apresentaram alta de preço. As principais altas ocorreram nos preços de maracujá azedo (+62,20%), limão taiti (+57,69%), laranja lima (+25,01%), melão amarelo (+19,96%) e laranja pera (+15,94%). As principais reduções ocorreram nos preços de mamão havaí (-33,03%), manga tommy atkins (-30,44%), morango comum (-20,07%), mamão formosa (-14,56%) e goiaba vermelha (-5,93%).O setor de Legumes teve alta de 1,58% ante uma variação de -0,74% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de -2,48%. Com o resultado, o setor encerrou o mês com um acumulado de -14,20% no ano e de 0,24% em 12 meses. Dos 32 itens cotados nesta cesta de produtos, 63% apresentaram alta de preço. As principais altas ocorreram nos preços de inhame (+48,54%), jiló (+46,09%), pimentão verde (+38,03%), pepino japonês (+35,39%) e pepino comum (+30,70%). As principais reduções ocorreram nos preços de pimentão vermelho (-32,63%), vagem macarrão (-27,10%), pimentão amarelo (-26,67%), abobrinha brasileira (-24,74%) e abobrinha italiana (-20,22%).O setor de Verduras teve queda de 8,74% ante uma variação negativa de 6,44% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de -4,44%. Com o resultado, o setor encerrou o mês com um acumulado de -32,25% no ano e de -6,12% em 12 meses. Dos 39 itens cotados nesta cesta de produtos, 85% apresentaram redução de preço. As principais reduções ocorreram nos preços de almeirão comum (-32,76%), couve-flor (-27,64%), repolho verde/liso (-22,00%), escarola comum (-20,63%) e brócolis ramoso (-20,18%). As principais altas ocorreram nos preços de salsa (+29,06%), manjericão (+8,08%), louro (+4,41%), milho verde (+2,83%) e nabo (+1,40%).No setor de Diversos, o recuo foi de 4,16% ante uma variação de negativa de 18,02% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de -3,44%. Com o resultado, o setor encerrou o mês com um acumulado de -4,42% no ano e de 29,79% em 12 meses. Dos 11 itens cotados nesta cesta de produtos, 73% apresentaram redução de preço. As principais reduções ocorreram nos preços de cebola nacional (-17,53%), ovos de codorna (-8,42%), batata escovada (-6,73%), batata asterix (-5,72%) e ovos brancos (-5,55%). As principais altas ocorreram nos preços de coco seco (+10,63%), amendoim com pele (+1,21%) e amendoim sem pele (0,14%).O setor de Pescados teve alta de 2,12% ante uma variação negativa 2,39% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 4,30%. Com o resultado, o setor encerrou o mês com um acumulado de -1,52% no ano e de -0,23% em 12 meses. Dos 28 itens cotados nesta cesta de produtos, 50% apresentaram alta de preço. As principais altas ocorreram nos preços de abrótea (+26,67%), polvo (+21,29%), namorado (+7,10%), pintado (+6,58%) e salmão importado (+6,41%). As principais reduções ocorreram nos preços de curimba (-22,90%), sardinha lages (-16,47%), cavalinha (-16,31%), pescada maria-mole (-8,19%) e sardinha fresca (-7,53%).