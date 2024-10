Exportação pode crescer em 2025 com previsão de safra recorde de grãos, diz Rua

Brasília, 10 - O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua, avalia que a perspectiva de safra recorde de grãos em 2024/25 pode impulsionar as exportações agropecuárias no próximo ano. "Neste ano, no acumulado de janeiro a setembro, as exportações do agro brasileiro estão praticamente equilibradas ante ano passado em contexto de menor safra de soja e milho e, consequentemente, menor embarque. A boa notícia é que a expectativa de safra recorde pode fazer com que essas cadeias aumentem as suas vendas externas no próximo ano", afirmou Rua em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira.De acordo com dados do Ministério da Agricultura, as exportações do agronegócio brasileiro totalizam US$ 125,892 bilhões no acumulado do ano, até setembro, variação negativa de 0,2% ante igual período de 2023. No mês passado, os embarques do setor avançaram 3,6% em comparação com setembro 2023, para US$ 14,164 bilhões. Rua destacou que, na contramão dos grãos, produtos que não estão entre os 10 mais exportados apresentam crescimento nos embarques neste ano, de 18,5% em setembro para US$ 753 milhões e de 6,2% na comparação anual de janeiro a setembro, alcançando US$ 5,613 bilhões. "São produtos tradicionalmente não exportados, mas para os quais há um processo em andamento de abertura e efetivação de mercados", observou.