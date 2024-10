Frente fria traz chuva e esfria temperatura em SP; veja previsão do tempo

Há previsão de chuva com intensidade moderada a forte e potencial para formação de alagamentos. As rajadas de vento podem alcançar 60 Km/h. Ainda de acordo com a Meteoblue, a temperatura varia entre 19ºC e 28ºC.

Entre domingo, 13, e terça-feira, 15, as máximas devem se manter na casa dos 20ºC. Na quarta-feira, 16, os termômetros sobem um pouco, com a máxima se aproximando dos 30ºC.

Conforme a Defesa Civil do Estado de São Paulo, também há alerta para fortes chuvas nos municípios paulistas até pelo menos sábado, 12.

As previsões de acumulados de chuva variam entre as regiões, com estimativas que incluem até 100 mm na Serra da Mantiqueira, no litoral norte e nas regiões de Presidente Prudente e Marília, de 90mm nas regiões de Bauru e Araraquara, além de 80 mm na região metropolitana da capital.

