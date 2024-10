Boulos diz que Nunes é extremista por ligação com Bolsonaro

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) criticou, durante o debate da TV Globo com o candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), a aliança do atual prefeito com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Você fica toda hora botando medo nas pessoas, me acusando de extremismo. Extremismo, extremismo e extremismo. Se tem um extremista nessa campanha é você. Você anda com Bolsonaro, que é o cara que trabalhou contra vacina, tramou golpe e desprezou o povo brasileiro", disse Boulos.

Boulos voltou a citar Eduardo Olivatto, ex-cunhado de Marcola, do PCC, e funcionário da Prefeitura de São Paulo. Nunes rebateu, dizendo que o candidato já foi condenado pela Justiça por falar isso e que Olivatto é funcionário de carreira.