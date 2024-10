Temporal no interior de SP provoca enchentes, derruba muro, poste, árvore e mata quatro pessoas

Quatro pessoas morreram no interior de São Paulo por conta de desabamentos e enchentes provocadas pelas fortes chuvas registradas no estado nos últimos dias. Os acidentes ocorreram nas cidades de Itapira, Itapeva, Itu e Campinas.

Árvore cai sobre carro

Na manhã desta sexta-feira, 25, um homem de 37 anos morreu após ter o carro atingido por uma árvore que desabou em uma estrada rural, no bairro Cercado Grande, em Itapira.

O acidente aconteceu na vicinal que liga a cidade à SP-352. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O nome dele não foi divulgado.

Queda de muro mata mulher

Em Itapeva, no sudoeste paulista, uma mulher de 47 anos foi atingida pela queda de um muro durante a forte chuva. Conforme a Defesa Civil municipal, o desabamento aconteceu no Jardim Nova Itapeva e os escombros atingiram Adriana Vian Flores Almeida, que passava pelo local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e a mulher, com várias fraturas no corpo e um ferimento na cabeça, chegou a ser levada para o pronto-socorro da Santa Casa, mas não resistiu.

O corpo foi levado para perícia no Instituto Médico Legal de Sorocaba. O sepultamento será feito neste sábado, 26, no Cemitério Municipal de Itapeva.

Poste de energia

Em Itu, na região de Sorocaba, uma jovem de 27 anos morreu após ser atingida por um poste de energia de um estabelecimento comercial. O poste desabou e atingiu o carro em ela estava durante forte ventania, na tarde de quinta, 24.

O acidente aconteceu no bairro Cidade Nova. Segundo a Polícia Civil, Jaqueline Rodrigues Machado estava no banco do passageiro do carro, acompanhada do pai, quando o poste caiu.

A jovem foi atingida na cabeça e nos braços. O próprio pai a levou ao Pronto Atendimento da Vila Martins, mas Jaqueline não resistiu. O sepultamento está previsto para às 17 horas desta sexta, 25, no Cemitério Municipal de Itu. Segundo a prefeitura, choveu 55 mm na cidade e as rajadas de vento chegaram a 65 km/h.

Enchentes

Equipes de resgate da Defesa Civil atuam nas buscas por duas pessoas que desapareceram durante as fortes chuvas no Estado.

Em Campinas, interior paulista, onde as chuvas provocaram alagamentos pelos córregos Piçarrão e Serafim na quinta-feira, 24, duas pessoas foram arrastadas pela enxurrada nas ruas Sílvio Noro e Ademar de Barros.

O corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira, 25, pelo Corpo de Bombeiros.

Em Itapevi, na região metropolitana, um motoboy foi levado pelas águas na quarta-feira, 23, e também ainda não foi localizado.

Telhado arrancado

Outras cidades do interior registraram grandes danos devido à tempestade. No distrito Campos de Holambra, em Paranapanema, uma escola que atende 500 crianças de 4 a 11 anos teve o telhado arrancado durante o temporal. O evento aconteceu após as aulas e não houve feridos. As aulas estão suspensas.

Em Avaré, as rajadas de vento durante um temporal destruíram barracões da Exposição Municipal Agropecuária, que estava em andamento. Havia cerca de 250 pessoas no local, mas ninguém se feriu, segundo a prefeitura.