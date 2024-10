Boulos cita Marta, remete a slogan de Lula e critica Nunes nas considerações finais

O candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, usou suas considerações finais no debate da TV Globo para citar sua vice, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT). Ele também fez alusão a um antigo slogan de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e criticou seu adversário na disputa, o atual prefeito da cidade e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB).

"O que eles querem é que você tenha medo, que você vá para as urnas com medo. Por isso inventam tantas coisas, atacam tanto", afirmou o deputado federal. "Eu sei que a maioria de São Paulo quer mudança, mas eu vejo que muitos de vocês ainda ficam inseguros, até por tanta mentira em relação a essa mudança", emendou.

Boulos disse que quer dar tranquilidade para os eleitores irem com "alma leve" votar no domingo, 27. "Eu me preparei para governar essa cidade, chamei a Marta Suplicy, uma grande prefeita, para ser minha vice", afirmou.

O candidato do PSOL prometeu melhorar a vida da população na Saúde, na área da Educação e na Segurança. "São Paulo nunca esteve tão insegura", disse. "Para você que talvez ainda esteja indeciso, vote com esperança, votem com o coração, não vote com o medo, não votem em alguém que tenta se vender que é menor pior, em alguém que teve a chance e não fez", acrescentou, em referência a Nunes.

"Esperança", como um sentimento que os eleitores devem ter, e "medo", citado no sentido contrário, são palavras usadas em slogans de campanhas eleitorais de Lula, que apoiou Boulos na campanha eleitoral de São Paulo.