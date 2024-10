Debate da Globo entre candidatos em São José dos Campos é interrompido após discussão

O debate da Globo entre os candidatos à prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, realizado nesta sexta-feira, 25, foi marcado por uma discussão acalorada entre o atual prefeito, Anderson Farias (PSD), e o ex-deputado federal e ex-prefeito Eduardo Cury (PL). A transmissão do encontro precisou ser interrompida pelo mediador.

O embate começou após Cury, ex-aliado de Anderson, afirmar que o rival "não tem caráter". Por causa da ofensa, o atual prefeito ganhou um direito de resposta, no qual chamou o candidato do PL de "deselegante".

Cury se levantou da cadeira e se aproximou de Anderson, desencadeando uma discussão. O mediador do debate, o jornalista Rogério Corrêa, precisou interromper a transmissão e convocar os intervalos comerciais.

"Você mentiu para mim por várias vezes", disse Anderson. "Quando eu menti para você? Você não tem palavra. Se ele me ofender, eu não vou me calar. Eu conheço ele e ele me conhece", rebateu Cury.

O segundo turno em São José dos Campos vai ser realizado neste domingo, 27. No primeiro turno, realizado no último dia 6, Anderson Farias ficou em primeiro com 145.061 votos (39,7% dos votos válidos). Cury ficou com a segunda vaga ao obter 94.947 votos (26% dos válidos).