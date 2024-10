Eleições 2024: termina debate da TV Globo entre Nunes e Boulos no 2º turno de SP

O debate da TV Globo terminou por volta das 23h40. O encontro durou pouco mais de uma hora e meia, sendo o último antes da segunda etapa do pleito no domingo, 27.

Nas considerações finais, Ricardo Nunes (MDB) exaltou sua experiência no cargo, defendeu sua gestão e agradeceu a presença do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que os eleitores devem votar pela mudança e ressaltou sua vice, Marta Suplicy (PT).

No primeiro turno, Nunes obteve 1.801.139 votos, sendo 29,48% dos votos válidos. Já Boulos registrou 1.776.127 votos, 29,07%. Uma diferença de apenas 0,41 ponto porcentual (25 mil votos) de diferença. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).