Nikolas Ferreira atua para alavancar candidaturas bolsonaristas em capitais no segundo turno

Após ajudar a eleger os vereadores mais votados de São Paulo e Belo Horizonte, capitais dos maiores colégios eleitorais do País, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) seguiu atuando nas campanhas de segundo turno, agora para alavancar prefeitos bolsonaristas pelos municípios brasileiros, com atuação diretam em Fortaleza, Campo Grande e Belo Horizonte.

Principal cabo eleitoral do PL nestas eleições, Nikolas elegeu menos da metade dos candidatos apoiados por ele, mas muitos com votações expressivas, o que significou uma vitória para o partido e contribui para o avanço da direita no País. Visto como uma peça fundamental para o bolsonarismo, o candidato tenta agora, nos últimos dias antes do segundo turno, ajudar a decidir o resultado de pelo menos três capitais onde o PL ou um candidato apoiado pela sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto disputam os Executivos municipais.

Em Fortaleza, palco da principal disputa entre um candidato do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e um do PL, Nikolas protagonizou cenas em uma espécie de "culto" misturado com micareta ao lado do deputado federal e candidato a prefeito André Fernandes (PL), na noite desta quinta-feira, 24.

Trajados com camisetas estampadas com a frase "Bloco do 22", os dois aparecem dançando ao som do jingle "tchau, tchau, PT", em ritmo de axé, enquanto fogos de artifício saem do meio da multidão. Em outro vídeo, Nikolas puxa a oração "Pai Nosso", e o coro de eleitores com luzes dos celulares acesas continua orando.

Na agenda do deputado federal, também está previsto o último ato da campanha do deputado estadual Bruno Engler (PL), que tenta se eleger prefeito de Belo Horizonte, cidade natal de Nikolas. Neste sábado, 26, os dois percorrerão cerca de um quilômetro em passeata. Na noite de sexta, o deputado acompanhou Engler ao último debate eleitoral entre os candidatos da cidade, promovido pela TV Globo.

A disputa na capital mineira ficou marcada pela união da direita, reunindo no mesmo palanque o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e outras lideranças locais. Engler terminou o primeiro turno na frente de Fuad Noman (PSD), mas agora os dois estão empatados tecnicamente, com vantagem numérica do atual prefeito.

Em Campo Grande, uma das capitais do agronegócio no País, Nikolas marca presença na disputa nas redes sociais da candidata à reeleição Adriane Lopes (PP), que terminou a primeira etapa do pleito na liderança, com 31,7% dos votos válidos. O tucano Beto Pereira, chancelado pelo ex-presidente Bolsonaro, ficou em terceiro com 115.516 votos (26% dos votos válidos).

No vídeo publicado nesta sexta-feira, 25, Nikolas afirma que a candidata recebe o apoio tanto de Bolsonaro, como da senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP), que estiveram em palanques opostos no primeiro turno.

Apesar de o deputado atuar cabo eleitoral das candidaturas do partido de Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto pelo Brasil, gastos com viagens e hospedagens no nome de Nikolas não apareceram, até este sábado, na prestação de contas do partido, que ainda é parcial no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).