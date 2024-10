Belém: Primo de Helder Barbalho, Igor Normando (MDB) é eleito prefeito da capital

O candidato do MDB à Prefeitura de Belém (PA), Igor Normando, venceu a eleição deste domingo, 27, e está matematicamente eleito prefeito da cidade. Com 95,18% das urnas apuradas, ele tinha com 56,36% dos votos válidos. Normando disputou o segundo turno com Delegado Éder Mauro (PL), que tinha 43,64% dos votos.

Primo de segundo grau do governador Helder Barbalho (MDB), Normando tem 37 anos, é bacharel em Direito, foi vereador na capital paraense em 2012, elegeu-se deputado estadual em 2018 e presidiu a Assembleia Legislativa local.

Em 2023, Barbalho nomeou o parente como chefe da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania. Durante a campanha eleitoral, o governador apoiou Normando ativamente na candidatura a prefeito.

Embora Barbalho seja aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Normando não teve o apoio do petista, tampouco do ex-presidente Jair Bolsonaro, no primeiro turno.

Lula apoiou a reeleição do único prefeito do PSOL no Brasil, Edmilson Rodrigues, que perdeu no primeiro turno. Já Bolsonaro teve Éder Mauro como aliado.

No segundo turno, o PT e o PSOL anunciaram apoio ao emedebista. O partido de Edmilson aprovou "apoio crítico para derrotar a extrema-direita". O prefeito de Recife, João Campos (PSB), também participou da campanha.

No horário eleitoral gratuito, Normando explorou uma de suas marcas como secretário, as "usinas da paz", complexos que oferecem serviços de capacitação profissional, saúde, lazer e assistência social.

"Igor vai levar as usinas da paz para muitos bairros", disse uma das primeiras promessas da sua estreia na televisão no 2º turno.

A propaganda também disse que Normando "vai preparar a cidade para a COP, fazendo um grande mutirão em todos os bairros, para resolver o problema do lixo, da iluminação, dos buracos nas ruas e da limpeza nos canais".

O novo prefeito terá Cássio Andrade como vice, também do MDB.