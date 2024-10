Lula faz 79 anos e ministros cumprimentam presidente nas redes sociais

Ministros e outros apoiadores estão usando as redes sociais para dar parabéns ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que faz 79 anos neste domingo, 27. O nascimento do petista foi registrado como sendo em 6 de outubro, mas ele comemora o aniversário no dia 27, data em que ele realmente nasceu. Essa divergência era comum no interior do Brasil décadas atrás - o petista nasceu em Caetés (PE).

"O dia hoje é de celebrar a vida do nosso presidente Lula , esse homem de coração generoso que fez uma revolução social no Brasil e segue transformando a vida de milhões de pessoas e a quem eu tenho uma profunda admiração", escreveu o ministro dos Transportes, Renan Filho.

"Hoje é um dia muito especial em que celebramos o aniversário de nosso querido presidente Lula , um líder que nos inspira com seu compromisso em devolver ao Brasil a esperança e a inclusão social", disse a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

"Hoje celebramos a vida e a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva, um líder que sempre se dedicou a lutar pelo Brasil e por um país mais justo e igualitário para todos. Sua força e determinação inspiram milhões de brasileiros", afirmou o ministro do Empreendedorismo, Márcio França.

"Hoje celebramos os 79 anos do menino que saiu do sertão do Brasil e mudou a história do nosso país! Parabéns, presidente Lula!", declarou o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

"Vida longa ao maior líder da história do País. Parabéns, presidente Lula , graças ao senhor voltamos a sorrir, a ter esperança... É uma honra poder fazer parte dessa caminhada. Que sua liderança permaneça inspirando a todos por onde quer que passe", escreveu o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

"Companheiro e presidente Lula, feliz aniversário! Que alegria poder conviver e ter a sua companhia na trincheira da luta por um país mais justo. Muita força, saúde e energia para continuar levando a nação ao rumo certo, do desenvolvimento econômico e social. O maior líder do Brasil!", disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.