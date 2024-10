Policiais fingiam ser pastores ao flagrar compra de votos em David Almeida

Pagamentos ocorriam em sala de reuniões com o acesso controlado. No local, também havia uma lista de fiéis que teriam recebido dinheiro para votar em David Almeida. A PF apreendeu R$ 21 mil.

Reunião extraordinária foi convocada por meio de um grupo no WhatsApp. "Convocamos todos os ministros credenciados que votam em Manaus", dizia o texto compartilhado no aplicativo de mensagens.

Foram presos os pastores Flaviano Paes Negreiros e Werter Monteiro Oliveira. Eles são investigados por corrupção eleitoral, foram ouvidos na superintendência da PF no Amazonas e poderão pagar fiança para responder ao processo em liberdade.

Pastores disseram receber "oferta" de R$ 38 mil. Em depoimento, eles contaram que o valor veio de "uma pessoa do David", "um irmão da igreja", para "ajudar os pastores" em uma convenção religiosa que ocorre em novembro. "O evangélico é muito carente. Às vezes, nós caímos nessas ciladas", disse à PF Flaviano Paes Negreiros, que ostentava no perfil do WhatsApp uma foto com o símbolo da campanha do prefeito.

A gente chama todo mundo e distribui, R$ 200 para um, R$ 150 para outro, mas nós não estávamos pedindo voto. É porque estamos diante da convenção e os pastores precisam.

Flaviano Paes Negreiros, à PF

O pastor Werter Monteiro Oliveira afirmou que eles acharam "por bem dividir (o dinheiro) com o povo". "A gente sabe que não pode fazer esse tipo de coisa, então convocamos uma reunião para distribuir, compartilhar com os irmãos", afirmou em depoimento.