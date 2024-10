Temporal arrasta carros, danifica ruas e leva caos a Belo Horizonte

Um temporal, acompanhado de raios e rajadas de vento, alagou ruas, derrubou árvores e arrastou carros, na noite deste sábado, 26, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A força da enxurrada arrancou o asfalto em ruas e avenidas. Bairros ficaram sem luz.

Em duas horas, segundo a Defesa Civil, choveu mais que o esperado para o mês inteiro em algumas regiões da cidade.

Os alagamentos atingiram principalmente a zona oeste da capital. Nas avenidas Silva Lobo e Barão do Estoril, moradores registraram imagens de carros sendo arrastados pela correnteza. Algumas pessoas foram retiradas dos veículos pelos próprios moradores.

Depois que a água baixou, os estragos da chuva ficaram evidentes, com grande parte do asfalto da Silva Lobo tomado por erosões.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que a forte chuva acompanhada de ventanias, descargas atmosféricas (raios) e queda de granizo provocou danos à rede elétrica e interrompeu o fornecimento em diversos pontos de Belo Horizonte.

A empresa disse que uma parte dos clientes afetados teve a energia restabelecida durante a noite e atua com um reforço no número de equipes para normalizar toda a situação neste domingo.

Cidades do interior também registraram chuvas intensas. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, um temporal derrubou árvores e destruiu telhados de casas. Houve quedas de árvores nas praças Antonio Carlos e Cruzeiro, na Avenida Brasil e no Parque Halfeld. Ao menos uma casa foi atingida, mas não houve vítimas.

A previsão da meteorologia é de mais chuva na capital e em grande parte do estado. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para risco geológico para as regiões Oeste, Nordeste, Noroeste e Centro-Sul da capital até a próxima terça-feira, 29. A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Belo Horizonte e aguarda retorno.

Interior de São Paulo

Um motociclista morreu ao ser atingido por uma árvore quando trafegava pela rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado (SP-250), durante o temporal que atingiu o Estado, na noite de quinta-feira. Uma pessoa que estava na garupa da moto ficou ferida. As vítimas não tiveram os nomes divulgados. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária estadual e pelo Corpo de Bombeiros de Capão Bonito.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou ter enviado uma equipe para a desobstrução da via, que foi bloqueada pela queda da árvore.

Com isso, sobe para seis o número de pessoas que morreram durante o temporal em São Paulo. Outras duas pessoas estão desaparecidas em Campinas, no interior, e Jandira, na Grande São Paulo.