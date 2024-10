Justiça manda apreender bandeiras de Ricardo Nunes por crime eleitoral

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) concedeu liminar com mandado de busca e apreensão de material de campanha do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). Ele busca a reeleição na capital paulista contra Guilherme Boulos (PSOL). Segundo a representação, foram distribuídos windbanners (bandeiras estacadas ao vento) no bairro de Vila Socorro, na zona sul da cidade, neste domingo (27).

O juiz Rodrigo Marzola Combini requisitou uso de força policial e justificou a decisão com base no artigo 39 da Lei 9.504/97. "No dia de hoje (segundo turno das eleições) é vedada qualquer tipo de propaganda eleitoral. Em verdade, a realização de propaganda eleitoral na data de hoje configura inclusive crime eleitoral", salienta no texto.

O pedido de liminar foi movido pela coligação partidária do candidato Guilherme Boulos, que contempla PSOL-Rede, PT-PCdoB-PV e PDT.